因為新冠肺炎疫情，今年NFL美式職業足球選秀會改為虛擬連線方式，當各隊絞盡腦汁選擇新生力軍的同時，聯盟也進行募款，大約募到美金1億基金，用來幫助受到新冠肺炎影響的人們。

NFL於美東時間周六下午進行選秀會，截至當天下午，《紐約時報》指出美國境內已經超過92萬6000新冠確診案例，累計超過5萬人死亡，經濟和民生都受到很大衝擊，NFL因此決定進行選秀會時也展開募款活動，希望能幫助需要幫助的人。

NFL今年選秀狀元是四分衛布羅。（資料照／美聯社）

以往美國職業運動選秀會會在大型場館舉辦，今年因為新冠肺炎疫情，在必須維持社交距離的防疫措施下，NFL改採虛擬連線的線上直播選秀，選秀狀元是來自路易斯安那州立大學的四分衛布羅（Joe Burrow），未來將在辛辛那提孟加拉虎展開職業生涯。

NFL主席古德爾（Roger Goodell）在選秀會後宣布，這次募到約1億美元（約30億台幣）善款，將捐給救世軍（the Salvation Army）、美國紅十字會（American Red Cross）、輪車送餐（Meals on Wheels）等慈善機構，也會捐款給美國疾病管制中心基金會。

古德爾說：「我們希望藉由支持收到疫情影響的人們，特別是第一線醫護人員作出些不同的改變，各位的慷慨讓我相當感動，我們募到超過1億的善款來協助對抗新冠肺炎，大家真的太棒了，我發自內心感謝你們。」

(中時 )