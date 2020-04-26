新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（26）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日國內新冠肺炎0確診。截至目前為止，國內共累計429例確診，6例死亡，281人解除隔離。

◎由於印度疫情升溫，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，將全力協助印度國人返國，目前有143人跟外交部登記專機，但目前還有很多細節商討中。

◎五一連假將至，指揮中心表示，目前正在建置系統，下周就可讓民眾事先知道去的景點人流有多少。

◎指揮官陳時中在指揮中心今日例行記者會上坦言，未來考慮對於新冠肺炎確診病例的接觸者擴大篩檢。

◎世界衛生組織(WHO)24日發布簡報，表示有抗體的人未必可以免除再次感染新冠肺炎。對此陳時中在指揮中心今日的記者會上坦言，WHO的公告讓人失望，這部分對我方未來思考防治策略有影響。

◎敦睦艦隊日前爆發群聚感染，共累積31人確診，今指揮中心證實，目前針對3艘船艦官兵的抗體檢驗已完成，但由於3家檢驗機構所使用的檢驗方式不同，因此還需由專家進一步判斷實際擁有抗體的人數到底有多少。

(中時電子報)