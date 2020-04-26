針對內政部要求婦聯會轉型政黨的大限將於明天到期，390億的資產面臨充公一事，國民黨主席江啟臣今（26）日下午在金門表示，執政黨應在還原歷史真相下，努力追求和諧與和解，而不是讓人民感覺是在清算、鬥爭。

內政部以婦聯會等政治團體是依「人民團體法」立案的政治團體，應轉型為政黨始符法令規定。但已成立70年的婦聯會拒絕這項要求，導致面臨被迫解散，390億的資產也將遭到清算的難關。一旦黨產條例的釋憲案未通過，高等行政法院又未判黨產會敗訴，就要面臨充公的結果。

今天由秘書長李乾龍陪同訪視金門黨務的江啟臣表示，執政黨在防疫期間，仍不停止清算所謂國民黨「附隨組織」，台灣是一個法治的國家，處理上應回歸到法治層面，再說憲法保障人民集會結社的權利，不應只往政治的角度來處理才對。

江啟臣說，對於那些有歷史背景的事物，在時空變遷之後，就不宜用現在來看待過去，畢竟它們都是歷史下的產物，而應在還原歷史真相的情況下，來追求和解，不該讓人感覺是在清算、鬥爭才對，相信這也是轉型正義和追求和解下，人民不願意看到的事。

至於國民黨是否有因應對策，江啟臣未做正面回應，只說文傳會將統一對外說明。

(中時 )