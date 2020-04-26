台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午10時57分發生火警，造成5人死亡，台北市消防大隊第三大隊長王正雄指出「這是嚴重的人為疏失」，因錢櫃5項消防設備全部關閉，之後相關單位絕對會究責。據一名錢櫃逃出員工表示，當時5樓正在施工，可能是因為工人將把消防系統電源切斷，才釀成火災。

王正雄指出，7、8、9樓仍在營業的錢櫃，卻將5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，該棟大樓每層樓都有設置防火系統，若要關閉開關需逐層關閉，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，才將消防系統關閉，釀成災禍，王正雄直言「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」，事後將調查設備關閉是業者還是施工包商所為。

王正雄也表示，錢櫃電梯動工雖然有向市政府申請，但是施工安全計畫卻未向建管處、消防局等申報，而電梯施工讓隔間形成密閉空間，導致火煙從電梯井、附屬管道間擴散，才釀成災禍。

現場疏散200名（135男65女），救出156名。共54人送醫，5名宣告死亡（男.30歲（國泰）／男.43歲（國泰）／男.35歲（新光）／男.30歲（馬偕）／女.30歲（馬偕））；

2名OHCA（男.30歲（馬偕）／男.35歲（台大））；

7名意識不清（男40歲（台大）／女20歲（新光）／女30歲（馬偕）／男40歲（台大）／女18歲（國泰）／女30歲（國泰）女31歲（國泰））。

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(中時電子報)