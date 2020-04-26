新北市長侯友宜今（26日）上午出席中和區佳和公園新建工程開工動土典禮，該工程將結合停車場、幼兒園、公托等設施，打造具社福、生活與休閒的複合式空間。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）上午出席中和區佳和公園新建工程開工動土典禮，該工程將結合停車場、幼兒園、公托等設施，打造具社福、生活與休閒的複合式空間。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）上午出席中和區佳和公園新建工程開工動土典禮，該工程將結合停車場、幼兒園、公托等設施，打造具社福、生活與休閒的複合式空間。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）上午出席中和區佳和公園新建工程開工動土典禮，該工程將結合停車場、幼兒園、公托等設施，打造具社福、生活與休閒的複合式空間，滿足市民多元需求，預計2022年5月完工。侯友宜致詞時強調，防疫期間，市政建設不停歇。

侯友宜表示，中和人口稠密，佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場工程考量民眾各項需求，規畫幼兒園、公托中心、健身中心等設施，另外，還有可停放280部汽車及100部機車的地下停車場空間，紓緩社區停車問題，讓民眾有一個良好的生活環境。

適逢新冠肺炎防疫工作期間，侯也提到，防疫期間市政工作仍會持續進行，感謝這段期間區公所及里長在防疫工作上的辛勞，也不忘提醒疫情尚未結束，仍需戒慎恐懼持續備戰。

負責興建的新工處指出，該工程以多元使用為主軸，總預算約5億1200餘萬元，將興建地下2層、地上4層樓建物，施工期間將設置臨時通道取代中山路二段64巷連接莊敬路49巷20弄之封閉路段。

另外，佳和公園周邊部分停車格在施工期間被取消，但也將設置臨時機車停車場，降低民眾不便。

工務局表示，佳和公園為中和地區首屈一指的海洋特色公園，也是中和區最受歡迎的公園之一，興建幼兒園、地下停車場原址為公園內之自強游泳池舊址，完工後周邊景觀將以綠美化手法打造，並延伸至莊敬停車場，除了供民眾休閒遊憩，也將保留佳和公園既有的海洋特色主題，新增設施與廣場，結合建物的多元服務，打造中和區新生活圈。

(中時 )