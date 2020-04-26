北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，目前已造成5人死亡，2人失去生命跡象、7人陷入昏迷重大死傷。案發後，警消逐一清查各樓層，確認無其他民眾受困後，目前正由火調人員帶著當時施工的工人及業者重返店內，調閱5樓起火點的監視器畫面，以確認火災發生原因及現場狀況。

據了解，火警發生時，5樓共有8、9名工人正在施工，警方將待火調人員調查完畢，將所有工人帶回警局問訊，以確認是否有相關刑責。

(中時 )