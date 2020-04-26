釐清火災發生原因 火調人員帶工人、業者回店內調閱監視器畫面 16:492020/04/26 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 釐清火災發生原因火調人員工人業者回店內調閱監視器畫面。（林郁平攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，目前已造成5人死亡，2人失去生命跡象、7人陷入昏迷重大死傷。案發後，警消逐一清查各樓層，確認無其他民眾受困後，目前正由火調人員帶著當時施工的工人及業者重返店內，調閱5樓起火點的監視器畫面，以確認火災發生原因及現場狀況。 據了解，火警發生時，5樓共有8、9名工人正在施工，警方將待火調人員調查完畢，將所有工人帶回警局問訊，以確認是否有相關刑責。 (中時 ) #釐清 #火災 #發生 #原因 #火調 #人員 #工人 #業者 #回店內 #調閱 #監視器 #畫面 也許您會感興趣 推薦閱讀 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 搶劫北市汽車旅館 嫌炫耀：監視器沒拍到 13:552020/04/22 社會 哈爾濱爆院內感染 老翁傳78人 04:102020/04/23 兩岸要聞 暖心行動 嘉縣6農會送千盒壽司給長庚醫護 21:302020/04/23 生活 男網po稱口罩被搶 警調閱監視器竟是惡作劇反辦誣告 09:022020/04/24 社會 紓困專線被打爆 1988真人版擬上線啦 13:222020/04/24 政治 男子PO文「口罩被搶」 警調監視器發現都在唬爛捏造 13:512020/04/24 社會 杏輝宜蘭廠 捐百萬挺醫護 04:102020/04/26 地方新聞 惡劣！愛車遭吐檳榔汁 車主氣炸po文逮人 12:282020/04/26 社會 圖輯》林森北路錢櫃大火 民眾臉滿燻黑倉皇逃出嚇哭 14:042020/04/26 社會 社會熱門新聞 獨家／喝酒一個拉一個 錢櫃大火這個包廂死傷慘重 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 - 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 5死2命危 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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