磐石艦爆發群聚感染已逾一周，至今仍停留在31名官士兵確診，尚未進入社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前磐石艦已過去八、九天，社區尚無確診案例，顯然第一波最緊張的危機已經過去，可說是「初步比較放心」，但高峰期是否度過，還是要等十四天才比較能鬆一口氣。

(中時 )