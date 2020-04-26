磐石艦群聚已一周 指揮中心：最緊張時期已過 16:442020/04/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 磐石艦群聚已一周 指揮中心：最緊張時期已過。（軍聞社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 磐石艦爆發群聚感染已逾一周，至今仍停留在31名官士兵確診，尚未進入社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前磐石艦已過去八、九天，社區尚無確診案例，顯然第一波最緊張的危機已經過去，可說是「初步比較放心」，但高峰期是否度過，還是要等十四天才比較能鬆一口氣。 (中時 ) #磐石艦 #群聚感染 #社區 #士兵 #確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃偉哲轟 磐石艦出的包罄竹難書 04:102020/04/22 政治要聞 新增3例均來自磐石艦 累計27確診 04:102020/04/22 生活新聞 新聞早班車》磐石艦風暴 2將領拔官 07:132020/04/22 政治 磐石艦27人確診 醫揭5原因...大船染疫非偶發 08:332020/04/22 生活 磐石艦14日就有人偷跑 醫憂：恐會飆破百例 10:112020/04/22 生活 海軍磐石艦全員測抗體 醫說明：有三波傳染 12:192020/04/22 生活 磐石艦確診再增1例 累計28人染疫 13:452020/04/22 生活 磐石艦群聚感染是否攻入社區 醫：五一假期是關鍵 14:022020/04/22 生活 吳斯懷：應保護個資 讓磐石艦官兵確實交代足跡 14:362020/04/22 生活 磐石艦全員血清檢驗結果 明天出爐 16:472020/04/22 生活 生活熱門新聞 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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