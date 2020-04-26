葉門內戰再起波瀾，分離組織南方過渡委員會（STC）26日宣布，在控制地區成立自治政體。而獲沙烏地阿拉伯支持的葉門政府則批評，此舉將對去年11月簽訂的和平協議造成「災難性後果」。

獲阿拉伯聯合大公國支持的STC去年在沙烏地首都利雅德與葉門政府簽訂和約，內容明定STC等南方勢力將加入新建立的政府內閣，所有武裝部隊也將編入獲國際承認的葉門政府麾下。然而，STC周日發布聲明宣告︰「2020年4月25日、周六午夜起，STC宣布在南部展開自治。」

STC的聲明又指，已針對亞丁省等南部各省，頒布緊急狀態。英媒引述目擊者說法指，STC武裝部隊已進駐亞丁。葉門政府在內戰中，南遷至亞丁成立臨時首都；惟政府軍去年於當地與STC爆發衝突，總統哈迪被迫逃離亞丁。

葉門外長哈德拉米（Mohammed Al-Hadhrami）在社群媒體上發布聲明，指STC企圖成立南方政體，相當於「重啟武裝叛亂」，也顯示STC已經拒絕並完全退出先前簽訂的利雅德和約。聲明稱︰「過渡委員會將承受該決定帶來的危險及災難性後果。」

(中時 )