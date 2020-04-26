新加坡在最近幾週，新冠病毒COVID-19的感染人數突破1萬2千，最大的防疫破口在外籍工作者，許多外來移工的宿舍形成群聚感染的地點。為了控制蔓延，新加坡政府試著隔離宿舍，並且大規模對外來移進行病毒檢測，並將有症狀的患者轉移到檢疫設施中。

CNN報導，新加坡有大約140萬名外來移工，主要來自南亞與東南亞國家。他們大多是擔任家庭傭護、建築工人、清潔員和體力勞動者，這些移民對於維持新加坡的正常運轉，可說是至關重要，但同時，他們也是收入最低，最弱勢的人群。

雖然新加坡政府是以防疫的原因，要對外來移工進行隔離，但是些措施仍成千上萬的工人被困在宿舍裡，而且，由於人多空間少，要真正做到會隔離，幾乎是不可能的。

來自孟加拉，現年28歲的移工魯貝爾(Rubel)，是建築工人，與成千上萬的移工一樣，他肩負著改善家計的責任，所以也很擔心遭到病毒感染，也很困擾所住的宿舍被封鎖，他說：「我害怕這種病毒，要是我染病了，我將無法照顧我的家人。」

新加坡的疫情控制，在大流行的前三個月，曾經因為反應快速而受到肯定。然而到了4月，疫情又轉壞，感染病例激增。從3月17日以來，總病例從266例增加到12,075例，但是，這一次卻從新加坡居民，轉移到人數眾多的外來移工。

新加坡是個奇蹟，第一任總理李光耀被譽為最有遠見的領導者，他使這座小城市，轉變為今天的發達大都市，新加坡人的平均收入到56,786美元，是全世界上最富有的地方之一。但是新加坡的大部分地區，包都是由外來移工建造的，據政府資料，今天新加坡570萬的人口當中，近四分之一是外國工人，可以說，廉價的外國勞動力，推升了新加波經濟增長，但是他們的處境，實在稱不上好。

外籍移工的宿舍被稱為「疫情定時炸彈」，法定的外籍移工宿舍是45~90平方公尺，居住10~20名工人。以上下舗的方式安排床位，共同空間是廁所、淋浴間、晾衣繩，與儲藏空間。

在一般情況下，這樣的環境算是不錯了，但是在新冠疫情的危機中，這樣的房間完全沒有辦法自我隔離，或是避免緊密接觸，這可能就是為什麼疫情在此廣泛傳播的原因。

新加坡關心外籍工人的非營利組織「客工亦重」(Transient Workers Count Too,TWC2)副總裁亞歷克斯‧歐（Alex Au）表示，新加坡政府顯然在今年初，完全忽略了這一風險，疫情防控只在新加坡人的社區，沒有提外籍移工社區。

新加坡律師，前外交官湯米 ．梁（Tommy Koh）在本月早些時候，臉書帖子中更直言不諱：「新加坡對待外來工人的方式，不是第一世界，而是第三世界。政府允許其雇主用沒有座位的平板卡車運輸他們，他們平時呆在擁擠的宿舍裡，像沙丁魚一樣裝滿了十二個人，裝進一個房間。 」

從疫情危機中，又使人道主義者呼籲對外來工人的生活和工作條件進行更廣泛的改革。他們在沒有最低資資標準，他們的收入只是白領員工的一小部分。根據TWC2的數據，外來工人員的平均月薪，只有400至465美元，而新加坡人的平均月薪為3,077美元，約為15%。

一些雇主也不提供勞工醫療服務，或者帶薪病假的權利，這使得疫情更難掌握，嚴重後果顯而易見。

外籍工人相當弱勢，雇主可以隨時終止勞工的工作許可證，所以也不能有什麼反抗。

鑑於這場疫情的爆發，新加坡政府領導層終於意識到，在改善移工的權利和生活方面，還有許多工作要做。

新加波人力資源部部長楊莉明 在4月初的臉書上寫道：「應該提高外籍工人宿舍的品質嗎？我認為這是毫無疑問的，答案為：是 。」

她寫道：「我認為這次疫情向雇主與廣大民眾表明，提高工人宿舍的品質，不僅是正確的事，而且也符合我們自己的利益。」

李顯龍總理在周二的新聞稿中，再次感謝外來移工對新加坡的貢獻，以及在大流行期間的合作。

他說：「對我們的勞工們，我再次強調：我們將關心您，就像我們關心新加坡人一樣。我們會照顧您的健康，福利和生計。我們將與您的雇主合作，確保您得到合理報酬，並可以將錢寄回家，這是我們對您和您的家人的責任。」

(中時電子報)