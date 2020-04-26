疫情降溫 陳時中：思考適度放寬管制 16:592020/04/26 工商 呂雪彗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天（26日）無新增病例，磐石艦群聚感染維持31例，全台累計429例確診，加上國內已經連續14天沒有本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，目前正思索是否適度放寬管制，但他強調，以保持防疫成果為最優先。 陳時中說，目前還有17名官兵有症狀，1名住院採檢中。從4月17日召回官兵至今8、9天以來，「最緊張時候已經過去了」，現在只能說「初步比較放心」，但還是要等14天過去，才能比較鬆一口氣。 (工商 ) #全台 #陳時中 #適度 #放寬 #管制 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 五一連假正常過 陳時中：做好人流管制 15:202020/04/25 生活 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 高市府一再公布有疑似案例 陳時中：無益於疫情 15:592020/04/25 生活 陳時中不休假 「病毒沒有假期」 17:472020/04/25 生活 北市擴大管制演練 模擬大感染 04:102020/04/26 地方新聞 政治熱門新聞 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 楊秋興再轟韓國瑜...網一面倒嗆：高雄背骨仔！ - 政治 傳金正恩變植物人？北韓官媒首曝最新近況！ - 政治 罷韓真實理由曝光！他預言投票結局讓人吃驚 - 政治 不演了？趙天麟力拱這大咖再戰高雄市長補選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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