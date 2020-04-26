國內今天（26日）無新增病例，磐石艦群聚感染維持31例，全台累計429例確診，加上國內已經連續14天沒有本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，目前正思索是否適度放寬管制，但他強調，以保持防疫成果為最優先。

陳時中說，目前還有17名官兵有症狀，1名住院採檢中。從4月17日召回官兵至今8、9天以來，「最緊張時候已經過去了」，現在只能說「初步比較放心」，但還是要等14天過去，才能比較鬆一口氣。

(工商 )