大陸三大保險企業2020年第一季財報全數出爐，當季三大險企合計保費收入近人民幣（下同）7千億元，年增3.22％，受到第一季新冠肺炎疫情爆發、市場利率下行等因素影響，合計淨利為515.41億元，年減33.09％。值得注意的是，中國太平洋保險業績亮眼，淨利逆勢大增53.1％。

券商中國報導，在三大險企中，中國太保成為第一季淨利增長「黑馬」，淨利為83.88億元，年增53.1％。中國人壽、中國平安第一季淨利分別為170.9億元、260.63億元，分別年減34.4％、42.7％。

方正證券分析，中國太保利潤超出預期，逆勢大增主要是該公司壽險新保單雖然年減31％，但續保業務仍然增長，使得總保費僅微幅縮減1.1％。另一方面，受到2020年以來股市下跌、市場利率下行等因素影響，對第一季中國人壽、中國平安的投資收益影響較大，成為兩家公司第一季淨利增速下降的主因。

自新冠肺炎疫情爆發後，第一季大陸保險企業經營，受到線下業務發展受阻、信用風險上升、權益市場波動、市場利率下行等不利因素影響。但是，險企在此次疫情中，加速推動線上經營新模式，在客戶經營、產品運作等方面推出創新措施，為疫情過後的業務發展累積新動能。

(工商 )