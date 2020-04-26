出道一年多，以清亮歌喉擄獲不少粉絲，張若凡終於推出首張專輯《dopaMINE 我，她》，原本應該忙著趕宣傳通告、參加校園演唱會，還有一連串商演和活動出席，但是受到新冠肺炎疫情影響，打亂所有行程安排。她豁達地說，現在正好有時間能把自認為不足的部分好好補上，包括運動健身和學習填寫歌詞。這次試車讓她驚豔於汽車有許多新科技。

從小就愛唱歌，張若凡早先在直播平台即已吸引許多粉絲關注，參加「聲林之王」歌唱比賽時，以小胖老師袁惟仁的《走了嗎》深深打動導師蕭敬騰、林宥嘉，後來重新詮釋的MV更是在YouTube累積超過620萬次點閱；有熱情粉絲分享，比賽的版本像是還有遺憾跟不捨的感覺，而現在的版本是有決心且不留痕跡的走了。

試車這天，張若凡帶著愛犬Uno一起，記者操作一遍Volvo XC60 B5的自動倒車入庫功能，讓她第一次體驗到汽車會自動偵測車位、調整方向盤轉向，駕駛人只要踩著煞車控制前進、後退速度，就能停好車子，她大讚車子好聰明。尤其停妥熄火後，氣壓式懸吊還會如紳士般自動降低車身40mm，讓身材嬌小的她方便下車，更驚豔的是車尾還可再調整降低10mm，讓她輕鬆上座和Uno一起擺POSE。

她認為車子就像避風港，能給人安全感，尤其一個人開車時聽著喜歡的歌，隨心所欲開到想去的地方，她認為女生從跑車駕駛座跨出車的一剎那最帥。新專輯《dopaMINE 我，她》收錄9首歌曲，她推薦其中節奏較快的《赤道上有知更鳥》，特別適合在開車時聆聽。

這次張若凡體驗的Volvo XC60 B5也算是車壇「新人」，更是品牌首款引進搭載48V Mild Hybrid動力系統的車款，回顧自2014年初代Drive-E動力系統推出後，VOLVO不斷精進其性能與油耗表現，裝載第三代Drive-E動力系統的Volvo XC60 B5擁有250hp/35.7kgm最大出力輸出，除了48V Mild Hybrid系統外，亦首度導入汽缸休止系統、水冷進氣冷卻器、升級電子線控煞車系統與VOLVO旗下PHEV車型相同的線傳八前速手自排系統，堪稱是一次全方位的軟硬體升級。

VOLVO XC60 B5 R-Design車尾可以降低高度，152cm的張若凡也能輕鬆坐上和愛犬Uno一起拍照。（粘耿豪攝）

自動停車功能可以倒車入庫（見圖）或路邊停車。（陳大任攝）

Volvo XC60 B5的48V鋰電池組（左上角），體積比傳統電池（中央）還小。（陳大任攝）

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