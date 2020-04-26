愷愷26日錄中天綜合台《小明星大跟班》，她身為周揚青好友，談到對方與羅志祥分手後的心情表示：「他們分手已經一段時間，她已經放下了，我沒問她對愷樂道歉的想法，但當下有跟她說。」她當時在台北為共同好友慶生，周揚青想祝壽星生日快樂，兩人正在通電話，「沒說太多，畢竟我不是當事人，所以我沒什麼感受。她最主要目的不是報復，是提醒全世界的女生保護自己。」

愷愷強調，「我跟她好是這兩三年的事情，他們可能有自己的問題，畢竟情侶間的事情是他們的私事，我覺得身為一個女生又是閨密，感同身受。」她讚周揚青是正能量的人，不會抱怨，「我一開始是因為主任（羅志祥）認識周揚青，我對他們兩個都是抱持友好態度，這些事都是後來才知道，當下知道第一個反應是心疼閨密。」她也跟周揚青說今天會受訪，「她說替我謝謝媒體這麼關心她，她現在北京陪家人，生活過得很好。」她們每月都有出國計畫，近日則因疫情延遲。

愷愷過去曾與大根交往過，談到前男友，她表示：「我早就取消關注了，這不關我的事，交往大概是八百年前的事情，以前的事情不多做發言。」對於格格分享與羅志祥的鹹濕對話，被說是炒新聞，她回應，「我只見過格格一兩次，這個時候出來說話，我自己身為女生，覺得不是一個洽當時機。」

(中時 )