錢櫃近幾年風波不斷，除了與好樂迪的合併案，去年傳出個資外洩，今天林森店又爆發嚴重火災，都讓這塊「KTV優等生」的金字招牌蒙塵。很多人都說，現在的錢櫃跟印象中的錢櫃不太一樣，變得寒酸了、有那麼點落寞，這恐怕與年代董事長練台生2008年接手錢櫃，經營風格朝向降低成本有關係。

今天發生火災的錢櫃林森店，是2000年由好樂迪、中廣合資的V-Mix KTV，全盛時期在台北、新竹及香港銅鑼灣都有分店。不過因經營不善，2006年錢櫃、好樂迪當時正在洽談合併，成為雙方合作的試金石，於是改掛錢櫃招牌經營迄今。

錢櫃當年由KTV教父劉英一手創立，說他是「最懂KTV的人」絕不為過，2008年錢櫃爆發經營權之爭，年代集團董事長練台生入主後，劉英另起爐灶開了「星聚點」，挖走一票跟他打江山的KTV專業人才，形同讓錢櫃「只剩包廂的空殼子」。

星聚點這幾年積極創新，開發出餐飲副業、QR CODE點餐、復古包等，也持續朝多角化經營，目前在台北有4家分店。反觀錢櫃雖有展店，但步伐相當慢，甚至像林森等開了比較久的門市，還有「年久失修」之感，與劉英在時猶如天壤之別。

不可諱言，隨著娛樂事業多元化，KTV經營略顯困難，不過對照劉英、練台生的經營風格，前者是持續砸錢，後者則刻意消減成本，甚至PTT上還出現「老人去錢櫃、年輕人去星聚點」的講法，客層逐漸高齡化，成為錢櫃這幾年最大經營難題。

或許是人才中空、也或許是縮減成本，錢櫃去年爆出個資外洩，就讓人很訝異「KTV優等生怎麼會這樣？」如今林森店發生火警，恐比當年經營權之爭更具殺傷力，對照進包廂播放標榜健康、安全的歡迎帶，不只諷刺，更令人唏噓不已。

(中時 )