國內上一次有本土確診個案是在4/12，至今已連續14天無新冠肺炎本土病例，政府是否會因疫情趨緩，重新審視社交距離、口罩、禁止出國、探病等相關防疫措施？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，政府對於目前所執行的防疫措施，已開始考量進行適度放寬，不管是超前部署或是開放準備都要進行，但中心思想是要「如何把目前的防疫成果保持住。」

(中時 )