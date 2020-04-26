國內連14天無本土病例 陳時中：考慮放寬防疫措施 17:112020/04/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內連14天無本土病例 陳時中：考慮放寬防疫措施。(資料照 劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內上一次有本土確診個案是在4/12，至今已連續14天無新冠肺炎本土病例，政府是否會因疫情趨緩，重新審視社交距離、口罩、禁止出國、探病等相關防疫措施？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，政府對於目前所執行的防疫措施，已開始考量進行適度放寬，不管是超前部署或是開放準備都要進行，但中心思想是要「如何把目前的防疫成果保持住。」 (中時 ) #本土病例 #陳時中 #防疫措施 #放寬 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 單日10本土感染源不明 啟動封城 04:102020/04/22 生活新聞 全台第一間 小港郵局超高規格停業2周 04:102020/04/22 地方新聞 磐石艦14日就有人偷跑 醫憂：恐會飆破百例 10:112020/04/22 生活 敦睦艦隊3艘艦 14天不能執行戰備 13:302020/04/22 政治 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 13:262020/04/22 兩岸 敦睦艦隊染疫錯在哪？ 陳時中：太拘泥14天發病期 15:442020/04/22 社會 陸新增新冠肺炎4本土病例 黑龍江3例 廣東1例 10:562020/04/23 兩岸 量販超市首家！家樂福：未戴口罩禁入場 12:572020/04/23 生活 內蒙古最嚴：所有入境人員一律實行14＋14＋2＋1疫情管控措施 23:162020/04/24 兩岸 陸增12例確診 黑龍江1例本土病例 11:282020/04/25 兩岸 生活熱門新聞 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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