新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，厄瓜多累計確診病例飆破2.2萬起，造成至少576人喪命。日前在瓜亞基爾市（Guayaquil）有一名婦人，因高燒不退且有呼吸困難的症狀，於3月27日緊急送醫救治，家屬在當天便被告知，婦人已不幸病逝，必須立刻將遺體火化，但最近卻又被通知「燒錯人了」，讓眾人都相當傻眼。

根據《路透社》報導，這名婦人為74歲的馬魯里（Alba Maruri），她的家屬透露，在本月24日時，有名醫師、心理師、社工一同前來拜訪，他們坦言其實馬魯里到現在還活著，目前還在醫院接受治療。這消息讓家屬為之震驚，原來先前抱回的竟是不明死者的骨灰罈，現在他們也毫無頭緒該如何處理。

由於當地醫護體系近乎崩潰，人力嚴重缺乏之下，馬魯里至今都尚未接受新冠肺炎檢測，甚至還發生誤判死亡的事件。厄瓜多衛生部長澤瓦洛斯（Juan Carlos Zevallos）也立刻發表聲明指出，該案目前正在調查當中，相關人員將會查明死者的身分，同時醫院也會對死者生前的狀況展開追蹤。

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(中時電子報)