林森北路錢櫃大火 行政院發言人說話了 17:172020/04/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka (本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人Kolas Yotaka今日接受記者電訪表示，有關林森北路錢櫃KTV火災，目前就是盡快了解、釐清狀況，也盡全力搶救傷患，現在不會去討論後續的事情。 台北市林森北路錢櫃KTV今日上午近11點時發生火災，14層樓的建築物裡頭的5樓起火，據了解目前總共疏散200名民眾，救出156人，而有5人宣告死亡，2人OHCA(院外心臟停止)，7人意識不清。 (中時 ) #錢櫃 #林森北路 #行政院 #Kolas Yotaka 也許您會感興趣 推薦閱讀 行政院提名 傳NCC代理主委陳耀祥將獲真除 08:132020/04/23 財經 《經濟》酷碰券發不發？蘇貞昌：規畫中、不用急 12:162020/04/24 財經 323太陽花學運行政院濺血案開庭 馬英九：支持警依法行政 12:412020/04/24 社會 行政院紓困2.0 解駕駛燃眉之急 15:562020/04/24 生活 急難救助金發放新增申請對象 符合這2條件最高補助3萬 18:142020/04/24 政治 政院將提名NCC代理主委陳耀祥續任主委 17:022020/04/25 財經 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 快評》 從個資外洩到失火 KTV優等生怎麼會變這樣？ 17:082020/04/26 財經 政治熱門新聞 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 楊秋興再轟韓國瑜...網一面倒嗆：高雄背骨仔！ - 政治 傳金正恩變植物人？北韓官媒首曝最新近況！ - 政治 不演了？趙天麟力拱這大咖再戰高雄市長補選 - 政治 罷韓真實理由曝光！他預言投票結局讓人吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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