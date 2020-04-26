行政院發言人Kolas Yotaka今日接受記者電訪表示，有關林森北路錢櫃KTV火災，目前就是盡快了解、釐清狀況，也盡全力搶救傷患，現在不會去討論後續的事情。

台北市林森北路錢櫃KTV今日上午近11點時發生火災，14層樓的建築物裡頭的5樓起火，據了解目前總共疏散200名民眾，救出156人，而有5人宣告死亡，2人OHCA(院外心臟停止)，7人意識不清。

(中時 )