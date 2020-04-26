李連杰在家與家人一同慶生。（摘自IG）

「功夫皇帝」李連杰26日迎接57歲生日，因新冠肺炎疫情關係，眾人居家隔離，他也不例外，在家中與結婚21年的老婆利智和2個女兒Jane及Jada簡單慶生。他在IG上貼上日常生活照，感謝影迷獻上的祝福，也許下生日願望：「希望世界能恢復元氣，也希望在疫情之中大家能夠團結在一起」，李連杰同時慶幸自己能平安地與家人一起在家隔離，最後祝福粉絲快樂健康。

李連杰與利智結縭21年感情好。（摘自IG）

他的17歲小女兒Jada日前雖因新冠肺炎疫情憂鬱症復發，不過她仍在IG上貼出3張與父親的合照，並寫下祝福：「爸爸生日快樂！不論遇到什麼事，都感謝你的耐心與不變的支持，即使我總沒表達出來。謝謝您為了讓我快樂所付出的一切，以及始終如一的愛。」

李連杰17歲小女兒Jada在IG寫下給父親的祝福。（摘自IG）

而哈佛高材生的大女兒Jane，日前則居家隔離，與家人一起度過20歲生日，雖然沒有特別外出慶祝，但回顧過去7年的少女時期的成長歷程，更特別感謝多年愛護她的家人和朋友，「過去七年來，我生命中對我最好的人，幫助了我很多，才可以成就了今天的我。永遠愛你們。」

(中時 )