台北市錢櫃KTV林森店今上午大火，目前已知有一名林姓員工不姓喪生火窟，這名在錢櫃服務10多年的資深員工，去年剛當新手爸爸，兒子剛滿1歲，錢櫃執行長連福財證實林員沒能救回來，非常遺憾。

從這名林姓員工的臉書上，常有帶小孩及老婆一起出遊的幸福照片，但是最後一篇發文卻被定格在19日的一篇「天氣好，心情就好，baby的成長，不能錯過」讓他的同事、親友聞之傷心欲絕。

44歲林姓錢櫃服務生，今天上午在火警逃生不及喪命，他在上周才於臉書發文，「還在的成長不能錯過。」怎料竟遇上火災死劫，再也沒辦法陪孩子長大。

錢櫃大火受困民眾無助在窗口求援。（陳君瑋攝影）

林去年才當爸爸，臉書都是和妻子、小baby假日一起出遊的全家福甜蜜照片，今年初也才幫孩子舉辦抓周儀式，點滴紀錄孩子成長過程。認真工作打拚的他，就是為了一個幸福的家，家屬無法接受一個新手爸爸，就這樣死於火場。

他的朋友在發文下留言，看得出他對寶貝兒子的疼愛語氣，紀錄著兒子學站、學走路的甜蜜畫面。如今一場火，造成天人兩隔令人鼻酸

(中時電子報)