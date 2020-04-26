農田休耕地成花海，台南市新營區姑爺里一帶有7公頃農地休耕，改種向日葵、波斯菊等景觀作物，現在正是盛開期，假日期間吸引人潮前來，賞心悅目。（莊曜聰攝）

由於農村人口老化嚴重，人力也不足，造成農地閒置無人耕作，政府鼓勵轉作及補貼休耕後，有農民選擇種植景觀或綠肥作物，在台南市新營區郊區的姑爺里，就有近7公頃的農地，栽種向日葵、波斯菊、蜀葵等景觀作物，現在正值盛開期，由於維護得宜，這片花海成了民眾出遊的祕境，區公所也設置造型可愛的裝置藝術，假日期間吸引不少遊客前來。

這片花海位於姑爺里新生國小旁，其中向日葵花就占地4公頃，鮮黃的向日葵現在正綻放，加上花兒密集度高，相當壯觀，遊客徜徉在花海中，隨手一拍就是美麗景色，新營區公所透過臉書訊息公告，網友轉發後，吸引許多遊客前來朝聖，看著廣闊花海，吸收滿滿正能量，心情都變得開朗。

新營區區長魏文貴表示，當地農民種植向日葵、波斯菊、蜀葵等綠肥、景觀作物；土地剛好緊密相連，總共有7公頃，其中約4公頃的向日葵已開花，在向日葵花海旁，還有占地約3公頃的波斯菊、蜀葵花等，整個花海範圍從新生國小延續到朝隆宮附近，預計花期可到5月，公所特別設置環保藝術玩偶，假日還有街頭藝人表演。

這片美麗花海背後的功臣就是姑爺里里長王月順及志工群，在花期前就開始整理田間環境，拔除雜草，讓花兒長得更好，為了方便民眾親近花兒，也在花海中開路，讓遊客拍照打卡零距離，也希望遊客發揮公德心，不要隨意採摘、踐踏花兒，保護這片美景，另外雖是戶外，但防疫期間也要保持社交距離，做好防疫措施。

(中時 )