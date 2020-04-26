林森北路錢櫃火警，網友反應。（擷取自PTT）

台北市中山區林森北路錢櫃KTV於今（26日）上午10時57分驚傳火災，錢櫃所在的14樓建築物中的5樓起火。截至傍晚17：00止，疏散200名(135男65女)，救出156名，共54人送醫，5名宣告死亡。

台北市消防大隊表示，整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。電梯施工計畫1月份有提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是不允許的。安全門可以打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的。另外，電梯施工處，與起火點相距不遠，但詳細情況仍待火場鑑識。

錢櫃也發出聲明表示，對此深表歉意，也強調會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，並全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施。

台北市長柯文哲表示，他25日有去高雄開國政訓練班，26日早上因枋寮鄉長有事找他拜託，所以人在枋寮，但一聽到消息就回來。柯也立即停止原訂參訪行程，趕返台北勘災並探視傷者，並下令該棟全面停止營業。

PTT股版的網友表示，沒想到這年代還有這種包，以為很安全了！錢櫃是興櫃股票(8359)，台北市很高機會全面安檢。大巨蛋才在那用安檢理由卡蛋，現在這火警根本把柯市長臉面丟光，一定是會有大動作的阿！疫情還敢買KTV股也是蠻有勇氣。

(中時電子報)