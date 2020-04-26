日本近日針對停靠在長崎市的義大利籍遊輪「歌詩達大西洋」號的600多名船員，進行新冠病毒檢測，並採用長崎大學與民間企業共同研發的「螢光LAMP法」。這種方法比常見的PCR檢測耗時更短，可迅速得出結果。由於預計全國檢測人數預計將持續增加，長崎大學已接到不少「來自國內外的諮詢」。

長崎大學表示，螢光LAMP法是增加繁殖樣本內提取的病毒基因，並用專用螢光檢測裝置進行判定。包括從樣本內提取病毒基因的前置作業，所需時間約在40分鐘以內，這與通常需要4小時左右的PCR檢測相比，時間大幅縮短。

長崎縣當局為防止船上疫情擴大，認為有必要對全部623名船員採檢，然而該縣單日PCR檢測能力僅有140人，因此在長崎大學的協助下，扣除已接受PCR檢測的4人外，針對所有船員使用螢光LAMP法，僅費時5天就完成所有檢測。

長崎縣官員25日舉行記者會表示，「地方政府能在短時間內檢測600人，很大原因是得到長崎大學在技術和人員方面的協助」。長崎大學方面則表示，「正努力讓這種方式能在全國推廣」。

目前螢光LAMP法被用於「行政檢測」，費用由公費負擔，且適用於保險，因此可望在醫療一線得到廣泛利用。在長崎縣內，除多個地方政府外，還被用於「得來速」（Drive Through）檢測，這種方式只要坐在車上就可採集樣本。

(中時 )