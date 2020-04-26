新北市教育局長和10位閱推小組校長共同宣導防疫文青句。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市教育局長和10位閱推小組校長共同宣導防疫文青句。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情延燒，新北國高中閱讀小組成立「防疫文青團」，將課程中的名言佳句，改編為琅琅上口的防疫用語，像是出自《陋室銘》的「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，或是出自匈牙利詩人裴多菲名句的「出門誠可貴，旅行價更高。若為防疫故，二者皆可拋。」並搭配自強美術班學生的漫畫繪圖，更有效推廣防疫概念。

新北市教育局表示，防疫文青團創作10句防疫佳句，除結合課本佳句外，也擷取當代作家及流行歌曲歌詞，改寫成防疫文青句，以10所推動閱讀學校的校長為靈感來源，繪成漫畫圖檔，讓不少學生直呼「原來我家校長這麼帥」、「天啊，都不知道課本裡有這麼一句話」。

新北市教育局指出，像是清水高中老師鄭如伶，將作家張愛玲的「知道嗎，男孩站在女孩的左邊是因為那樣可以離她的心更近一些！」改寫成「知道嗎，男孩站在女孩左邊1.5米是因為那樣才能永遠住在她的心裡！」，讓青春期的學生一覽作家名句外，也了解防疫期間社交距離的重要性，令人印象深刻。

自強國中校長池旭臺指出，創造文字新生命是閱讀教育的重點，本次結合防疫創造的佳句，都是國高中生耳熟能詳的句子，像「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，就是改寫國中課本《陋室銘》的句子；板橋國中學生沈政緯則將匈牙利詩人裴多菲的名句結合防疫，寫出「出門誠可貴，旅行價更高。若為防疫故，二者皆可拋。」，層層比較下突顯防疫的重要性，獲選為防疫文青團首發佳句。

新北市教育局表示，教育局粉絲專頁「新北學bar」，配合世界閱讀日舉辦2波線上活動，讓民眾從簡單的選擇題，找出防疫文青句的原句，燃起閱讀及檢索的興趣，第二波將徵求運用自己喜歡的佳句（含廣告詞或流行歌詞等）自創防疫文青句，獲得越多點讚就越有機會獲得主題客製馬克杯及口罩名片夾等小禮物，不僅寓教於樂，更有效推廣防疫概念。

(中時 )