華為創辦人任正非近日在接受陸媒採訪時表示，目前，中國大量中低端製造業都在向泰國、越南等國家轉移，美國又在打壓中國的高科技產業，中國製造業正處於中間層，一定是很困難的，不能有太多的幻想。

「龍」雜誌報導，針對新冠肺炎疫情影響，任正非表示，此次疫情對電子工業打擊不大，因為大家都要在家辦公、開會，「網路現在忙的不得了」。至於疫情對中國製造業的影響，任正非則認為，（歐美日各國）將產業鏈向本國轉移是錯誤的，因為經濟一定是走向全球化，只有全球化才有競爭力。

另外，針對華為行動服務HMS目前在海外推廣的進展，任正非指出，安卓與蘋果的操作系統在世界的銷售量是巨大的，華為是個後來者，要讓消費者認同其操作系統是很艱難的。任正非表示，所以說，華為的操作系統要想超越安卓與蘋果，可能需要很長時間，但不會超過300年。

對於華為未來是否會全數替換手機中的美國零部件，任正非回應，華為沒有替換美國零部件的想法。華為2019年在美國採購187億美元的零部件，過去只有110億美元，大幅增加對美國零部件採購量。

當被問及半年內兩次卸任華為子公司的董事，是否意味著釋出退休信號時，對此，任正非表示，這是清理幾十年來的一些子公司，退出去以後讓基層年輕人擔任職務，不代表什麼信號。任正非又稱，「公司按程序讓我們從子公司退出了，按程序把我們都免職了，這是一個正常的操作，不代表什麼」。

(工商 )