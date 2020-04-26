位於華泰王子大飯店1樓的驢子烘焙坊，為歡慶母親節，今年推出「紅心皇后」蛋糕，芙蓉花外型吸睛度十足，小資族輕鬆就可入手4吋520元的蛋糕，凡於4月30日前預訂還可享早鳥9折優惠，另外，烘焙坊也推出店內熱銷的「榛果巴芮」、「芒果香緹」等蛋糕供民眾選擇。

「榛果巴芮」蛋糕使用瑞士嚴選黑巧克力，滋味醇厚苦甜，6吋售980元。（華泰王子大飯店）

驢子烘焙坊副主廚 Vil 楊濰萱為今年母親節設計「紅心皇后」蛋糕，選用紅心芭樂為主角，創作靈感源來自數年前她旅居法國時，紅心芭樂是她最懷念的家鄉味之一，她將紅心芭樂搭配甘橙，慕斯主體則選用玫瑰荔枝覆盆子凍，添加紅寶石巧克力妝點，再以世界冠軍蛋糕層次組合手法堆疊，多樣素材相互交織，各有鮮明層次，最後再以純手工白巧克力雕花包覆，整體口感清新酸甜，此款蛋糕自4月20日起開始販售，於4月30日前預訂還可享早鳥9折優惠。

此外，驢子烘焙坊也擺上店內熱銷的「榛果巴芮」、「芒果香緹」蛋糕。榛果巴芮使用瑞士嚴選黑巧克力，滋味醇厚苦甜，內餡為自製榛果醬及芭芮脆片；芒果香緹則嚴選新鮮當季芒果，內層也夾有豐富果肉，搭配香草戚風蛋糕體及白巧克力香緹奶油餡，清甜不膩，另有綜合水果香緹口味提供，需提前預訂。

(中時 )