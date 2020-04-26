台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日今天上午發生火警，造成至少5死2命危，計有54人受傷送醫的重大不幸，台北地檢署表示，已指派3位檢察官在署待命，等警方報驗後，將立即出動前往各醫院進行相驗工作，同時檢方亦將追究相關人為疏失等刑事責任。

初步了解，錢櫃大火疑有人為疏失，火災現場即有民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，而北市消防大隊清理火場後亦發現錢櫃5項消防設備全關，是嚴重人為疏失。

據消防大隊第3大隊長王證雄表示，5項消防設備包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統卻全部關閉，且大樓的防火系統是每層樓都有設置，若要關閉必須逐層切換，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，才會關閉開關釀禍。

王證雄強調：「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」雖然錢櫃已在3月30日進行過消防設備安檢，但在重要時候卻將開關關閉，事後須調查是業者還是施工包商關閉設備。

檢方表示，警方尚未正式展開偵詢筆錄等作業，已指示警消迅速鑑定調查，全案將朝過失致死罪等方向偵辦。

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(中時電子報)