大陸當當網創始人李國慶26日傳出「奪權」事件，帶領多人前往公司並取走公司公章。據澎湃新聞網引述當當網的發聲回應，4月26日早上9點34分，李國慶夥同5人，闖入當當網辦公區，搶走幾十枚公章、財務章，公司已經報警。

當當網在聲明中表示，當當網以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用該公章、財務專用章簽訂的任何合同、協定以及具有合同性質的檔或其他任何書面檔，公司將不予承認。公章、財務章、財務部門章即日作廢。

而李國慶26日也在公司張貼《告當當網全體員工書》指出由他全面接管公司，負責公司的經營管理，強調現任董事長俞渝不再擔任當當公司執行董事、法定代表人及總經理，並強調俞渝無權在當當公司公司形式任何職權，無權向當當員工發出任何指示，無權代表當當公司對外做出任何意思表示或者行為。

回顧2019年10月，當當網創始人李國慶夫婦雙方徹底反目，李國慶在微博透露已在去年7月底起訴離婚，但是俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。目前雙方離婚案還未最終宣判。

(旺報 )