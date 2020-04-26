力促「五一」消費 阿里10大業務加入雙品網購節 18:112020/04/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里巴巴將參與大陸中央部會發起的「雙品網購節」。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由大陸商務部、工信部、國家郵政局和中國消費者協會25日聯合宣佈舉辦的第二屆「雙品網購節」將於4月28日至5月10日舉行，阿里巴巴將有10大業務共同加入，包含10萬品牌、1000萬款商品和百億補貼齊發，強力激發新消費。 據《證券時報》報導，阿里巴巴在此活動期間，將先後推出天貓雙品節、淘寶特價版工廠直購節、天貓51狂歡節、聚划算55吾折天盛典、天貓510新國貨大賞等促銷活動。 (旺報 ) #10 #網購 #阿里巴 #阿里巴巴 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 電商助農 拼多多農村網店單季訂單逾10億筆 02:432020/04/22 兩岸 高雄馬路坍塌「10米深大洞」吞車！ 比對後竟是...韓國瑜就職典禮地 07:442020/04/22 社會 高雄林園台氯化工廠毒氣外洩 10工人送醫3昏迷 20:042020/04/22 社會 《戰車世界》歡慶10週年 邀請全球1.6億玩家同樂 21:212020/04/22 科技 後新冠時代10大變化 台灣剉咧等 00:062020/04/23 政治 獨》母親節大餐防群聚 觀光飯店用這「招」 09:552020/04/23 生活 前女友求復合！他狠回10理由拒絕 網：第10點超兇 10:432020/04/23 社會 這麼拚就是了？喜來登素可泰 下周開始「吃到飽」 10:532020/04/23 財經 防疫家居芳療日常 使用精油舒緩心情 15:322020/04/23 消費 健全小徑網絡雲林草嶺10景玩透透很OK！ 16:402020/04/23 旅遊 兩岸熱門新聞 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 蓋茲基金會CEO：新冠疫苗為史上最速研發 - 兩岸 紅二代PO「2根蠟燭」紀念金正恩 透露北韓領導人過世消息邏輯 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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