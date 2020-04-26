由大陸商務部、工信部、國家郵政局和中國消費者協會25日聯合宣佈舉辦的第二屆「雙品網購節」將於4月28日至5月10日舉行，阿里巴巴將有10大業務共同加入，包含10萬品牌、1000萬款商品和百億補貼齊發，強力激發新消費。

據《證券時報》報導，阿里巴巴在此活動期間，將先後推出天貓雙品節、淘寶特價版工廠直購節、天貓51狂歡節、聚划算55吾折天盛典、天貓510新國貨大賞等促銷活動。

(旺報 )