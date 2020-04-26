八大行庫作紓困，累計金額破2,000億大關。財政部將在週一率八大行庫董座赴財委會再度進行紓困報告，根據財部截至24日止的最新統計，八大公股行庫受理企業、個人的全體紓困金額，合計已破2,000億大關達2,226億，並已協助超過13,459件的企業與個人紓困申請。

財政部在26日出爐的書面報告出示截至上週五的最新統計，這份統計顯示公股行庫的紓困申請量已破18,000件，為18,518件，總金額申請量亦已來到3,150億。再看核准率，財部統計數據顯示，不論受理的戶數與金額，核准率都在七成以上，戶數核准率平均為72.68％、所申請紓困金額的核准率則在70.68％。

倘若以核准率來看，三大類型裡，以行庫自辦的個人紓困案，核准率最高，目前在件數的核准率達89.71％、金額的核准率為87.42％，自辦的企業紓困則居次，件數及金額的核准率分別為74.48％及73.24％，至於各部會所辦的政策性紓困專案，核准率為三大類型裡最低，戶數及金額核准率分別為62.97％及63.36％。

不過倘若和民營銀行相較，公股銀的效率仍快得多。根據金管會所公布截至22日止的統計，公股銀行受理各部會紓困專案的申請件數，已有6,599件、通過4,177件，核准率為63％，民營銀行受理2,311件、通過879件，核准率只有38％，僅公股核准率的六成而已。

(工商 )