中職今年仍呈現投低打高狀況，甚至外媒也認證是「打者聯盟」，今年開季四隊合敲48支全壘打，不過中信兄弟投手群僅挨5轟，對此兄弟投手教練佛斯特開完笑說，「可能因為我們還沒去桃園球場。」

中職原定開幕戰就是中信兄弟作客桃園球場對上樂天桃猿，不過當時2戰因為雨勢、場地積水雙雙延賽，兄弟本季至今尚未到桃園球場比賽。今日賽前中職各隊合敲48支全壘打，其中24支是在桃園球場所敲出，分別是桃猿敲14支、統一獅敲5支、富邦悍將敲5支。

佛斯特笑說感覺在桃園球場球就很容易出牆，印象中今年3場就敲18支全壘打(實際為4月15至17日，3場共敲22轟)，還開玩笑說桃園用球可能不一樣，「不只主隊，客隊在那也敲很多轟，不過我沒有注意數據的事，更在意投球過程和策略，下周就要作客桃園，到時再看。」

中信兄弟外籍投手教練佛斯特。（鄧心瑜攝）

佛斯特強調投手一定會挨轟，不過在壘上有人時減少挨轟機率是更重要的，並表示相較正面的事情，他反而會更仔細觀察投手的缺點，「投手永遠有空間改善，不能只活在舒適圈、滿足於現狀，會每天看哪裡可修正，讓投手有企圖心精進自己。」

今年兄弟投手群自責分率僅3.03，遠優於其他3隊，牛棚投手自責分率更僅有2.76，成功助兄弟在比賽後段穩住戰局，佛斯特表示今年牛棚投手的態度和投球侵略性很棒，他不斷告訴投手要全心全意相信自己的球，而不去想結果為何，目前牛棚群做的不錯，並點名「小黑」吳俊偉就做得很好。

(中時 )