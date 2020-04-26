崁仔頂漁市場於深夜時段，經常有車輛違規併排、不依順向停車等違規情事，讓警方大舉出動檢舉違規行為。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

崁仔頂漁市場於深夜時段，經常有車輛違規併排、不依順向停車等違規情事，讓警方大舉出動檢舉違規行為。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

崁仔頂漁市場於深夜時段，經常有車輛違規併排、不依順向停車等違規情事，讓警方大舉出動檢舉違規行為。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市崁仔頂漁市場在白天為普通的街道，而在夜晚會搖身一變成為北台灣最大的魚貨批發市場，但有民眾檢舉指出，來自台灣各地的攤販前來挑選，長期車潮在凌晨湧入周邊街道，擾得附近住戶不得安寧，並強調，自己多次向警方、市民1999專線檢舉，但毫無回音。

周邊仁愛市場的菜販抱怨說，崁仔頂除了週一休市，其他日子的深夜至凌晨時段，都停滿前來買賣魚貨的車輛，讓自己也很難做生意，更沒有位置停車，基隆市第一分局長婁子才對此指出，以請忠二路派出所加強漁市場周遭停車的整頓，光單日凌晨前往舉發交通違規的件數就高達12件。

基隆市警察局表示，漁市場周邊道路雖可臨停，但嚴禁併排停車、逆向停車、佔停行人穿道、未緊靠路邊停車、轉彎路口停車及消防栓前停車等違規行為，未依規定停放的車輛將依違反道路交通管理處理條例取締，並且警方也將該路段列為重點取締熱區，希望商家及民眾均能配合遵守。

針對市民撥打1999熱線卻沒有回音，基隆市政府在截稿前仍無回應，但在日前曾公布的市政滿意度中，市長林右昌指出基隆市的1999市民熱線為六都第一，不知是否為防疫期間所導致市政辦理停滯，但基隆市警方已加強取締，希望能藉此改善周遭採買人潮停車所帶來的問題。

(中時 )