基隆市崁仔頂漁市場在白天為普通的街道，而在夜晚會搖身一變成為北台灣最大的魚貨批發市場，但有民眾檢舉指出，來自台灣各地的攤販前來挑選，長期車潮在凌晨湧入周邊街道，擾得附近住戶不得安寧，並強調，自己多次向警方、市民1999專線檢舉，但毫無回音。
周邊仁愛市場的菜販抱怨說，崁仔頂除了週一休市，其他日子的深夜至凌晨時段，都停滿前來買賣魚貨的車輛，讓自己也很難做生意，更沒有位置停車，基隆市第一分局長婁子才對此指出，以請忠二路派出所加強漁市場周遭停車的整頓，光單日凌晨前往舉發交通違規的件數就高達12件。
基隆市警察局表示，漁市場周邊道路雖可臨停，但嚴禁併排停車、逆向停車、佔停行人穿道、未緊靠路邊停車、轉彎路口停車及消防栓前停車等違規行為，未依規定停放的車輛將依違反道路交通管理處理條例取締，並且警方也將該路段列為重點取締熱區，希望商家及民眾均能配合遵守。
針對市民撥打1999熱線卻沒有回音，基隆市政府在截稿前仍無回應，但在日前曾公布的市政滿意度中，市長林右昌指出基隆市的1999市民熱線為六都第一，不知是否為防疫期間所導致市政辦理停滯，但基隆市警方已加強取締，希望能藉此改善周遭採買人潮停車所帶來的問題。
(中時 )
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