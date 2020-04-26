馬來西亞行動管制令26日持續進行，許多當地藝人在這段期間開直播，分享生活趣事及歌聲，陪伴粉絲聊天打發時間；張智成今下午難得開直播，弟弟在直播中幫他剪髮，張智成邊理髮、邊唱歌「服務」網友們，剪下來的頭髮灑滿他爆汗的臉上，張智成搞笑自嘲：「好醜，我全被你們看光光了，臉上還有皺紋，沒關係隨便你們看，人本來就是會老，相由心生嘛。」赤祼祼呈現私底下生活逗趣的另一面，吸引近千名網友上線搶看。

張智成暖心接受網友點歌，幽默笑問：「怎麼感覺我好像直播主，你們要什麼我就做，我應該來收錢！」他接著出賣正在後院種菜的媽媽，「有看到我媽嗎，她沒事裝忙」，他將鏡頭拉近拍媽媽，一開始沒抓準鏡頭的方向、拍到放在一旁的拖把，張智成搞笑說：「我媽不是拖把，有看到嗎？她在拖把後面。」笑翻網友們。

張智成出道21年，在台灣及大馬等地累積不少歌迷，他在直播中與粉絲親切聊天，猶如隔壁鄰居哥哥般隨性地說：「有些人叫我老藝人、有些人叫我過氣藝人，但我還是很帥吧！我應該是唯一很好笑又很會唱的歌手吧，哈哈哈，沒有啦沒有啦！」他為了剪髮，直播過程中、剪髮前後二度洗髮，在浴室洗頭髮時他把手機放在電視機前，讓大家欣賞他歌曲的MV，而不是拿進浴室，惹得大批粉絲敲碗喊話「要看洗髮直播啦」。

張智成今開直播，氣氛歡樂。（翻攝藝人臉書）

張智成剪完頭髮模樣清爽。（翻攝藝人臉書）

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