林森北路錢櫃KTV，26日早上發生火警。(陳君瑋攝)

林森北路錢櫃KTV今（26）日早發生火警，錢櫃於下午5：31許發重大訊息指出，林森店將停業，該門市第一季營業額約佔合併營收8.8％，有投保相關保險，將再提出具體改善及防範措施。目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者，負起應負之責任。

重大訊息如下：

1.事實發生日 :109/04/26

2.發生緣由:子公司迪廣股份有限公司（本公司林森店）於今日上午11：00發生火災，

造成民眾傷亡，本公司深感悲痛及歉意。

3.處理過程:目前火勢已經撲滅，由於相關起火原因尚待調查，未來本公司將配合消防

單位調查處理，惟目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者，負起應負之責任。

4.預估可能損失:林森店將停業待現場調查估算財產損失，該門市第一季營業額約佔

合併營收8.8％。

5.可能獲得保險理賠之金額:該門市有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠

涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，因此尚無法確認保險理賠金額。

6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後，將再提出具體改善

及防範措施。

7.其他應敘明事項:未來有進一步確定損失金額及理賠金額，將再進行公告。

(中時電子報)