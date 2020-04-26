假日期間上門消費的民眾仍寥寥可數。（莊曜聰攝）

為拉抬業績，會館也推出便當料理。（莊曜聰攝）

業者推出訂房優惠，強調會館空間寬敞，且定期消毒環境，遊客可放心入住。（莊曜聰攝）

之前清明節4天連假國內各大景點湧現人潮，中央流行疫情指揮中心發出疫情警示簡訊，點名墾丁地區及各縣市10處景點，民眾預期心理發酵，假期後通報採檢人數大增，所幸並無疫情傳出，但卻已經重創各景點觀光，使遊客卻步，迄今還未有起色，旅宿業者的住房率幾乎可用「崩盤」形容，咬牙苦撐，五一連假前也祭出訂房優惠，希望能搶救低迷業績。

疫情警示細胞簡訊發布的地點中，台南市就有關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等4處「中槍」，後續影響相當大，來客數銳減，周邊的業者都被波及，關子嶺溫泉業者叫苦，虎頭埤鄰近的旅宿業者住房率甚至掛蛋，這波影響都還沒回神，五一連假將至，業者擔心又來一次，搞不好會打到「趴下」。

雖然不發簡訊，改以APP顯示景點人潮流量，但業者仍是心驚驚，在烏山頭水庫內的湖濱渡假會館是以BOT方式經營，一期9年，目前進入第7年，總經理許幸娟指出，這次新冠疫情影響之大，加上之前被點名，營運狀況也是歷年最慘。

許幸娟表示，清明連假迄今業績比同期下滑8成以上，加上員工將近50人，營運開銷成了重擔，會館原本打算一周休館4天，但考量到員工都是在地人，需要維持家計，因此決定「撐下去」，也推出自救方案，不分平、假日，2人入住只要1299元，續住還能享888元，邀民眾入住，「一起加油！」

(中時 )