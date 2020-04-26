台中市北區邱厝里辦公室，發起愛心供餐，準備餐券讓附近弱勢邊緣戶，可免費領取。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市北區育德里長黃志銘（圖右）28日發起防疫送暖活動，準備愛心便當及水神抗菌液，提供給弱勢邊緣戶領取。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

受新冠肺炎疫情影響，各行各業生意遭受衝擊，導致弱勢或失業家庭經濟窘迫、三餐不繼狀況，台中市里長、餐廳業者體恤其生活困境、佛心挺出，地方掀起愛心捐餐熱潮，結合眾人力量一起對抗這波疫情、度過難關。

北區育德里長黃志銘28日發起防疫送暖活動，準備愛心便當及水神抗菌液給弱勢邊緣戶領取；黃志銘指出，疫情持續、暖心不停，愛心蔬食便當讓大家飽餐呷健康；疫情期間，水神抗菌液則抗菌力佳，是消毒環境好幫手。

北區邱厝里長高敏裕說，這波疫情從農曆過年期間延燒迄今，許多產業已陷入困境，里內部分餐廳不敵疫情、紛紛歇業，連帶影響員工及其家庭生計，集結民間力量，發行愛心餐券，讓附近弱勢邊緣戶，到店家可免費領取。

新加坡客家美食餐廳老闆娘曾麗君表示，新冠肺炎疫情期間衝擊生意，整體營收下滑約5成，但是還能付出一些資源，預計自5月1日至31日為止，每周2天各準備20份便當，由里長事先申請代領取，幫助真正有困難的人。

(中時 )