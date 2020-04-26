SBL總冠軍賽第4戰26日續在晧宇國際訓練館進行，儘管當家主控蔣淯安提前犯滿畢業，台啤仍靠「小台」黃聰翰最後2分08秒投進關鍵三分球，最後以90比82險勝裕隆納智捷，宣告3勝2敗聽牌，G5將於28日舉行，就看台啤能否封王！

裕隆開賽雖先打出5比0，台啤卻馬上回應10比0猛攻，更一度取得17比10的小幅領先，可是接下來裕隆頻頻在禁區製造犯規，利用罰球逐漸縮小比分，只是台啤換成蔣淯安連取5分，帶領台啤打完首節，取得22比15的領先優勢。

台啤次節一開始連拿5分，擴大領先差距到兩位數，也迫使裕隆只打1分鐘就喊暫停，比賽重新開打之後，裕隆隨即靠著布拉內線威力追上，甚至追成35比35平手，不過打完上半場，台啤仍以42比37暫居領先，其中蔣淯安包辦12分。

來到第3節，裕隆洋將基恩很快就吞4犯，卻不肯被換下場休息，持續在場上幫助裕隆繼續縮小分差，接下來竟然換成蔣淯安吞下4犯，雙方主控同時陷入犯規危機，不過呂政儒此節還剩44秒時完成「四分打」，幫裕隆追到只差3分。

打到最後3分42秒，蔣淯安5犯提前畢業，沒想到替補上場的黃泓瀚最後關頭連進兩球，加上黃聰翰最後2分08秒三分命中，台啤擴大領先到7分，由於裕隆外線準度仍差，剩下時間只能利用故意犯規凍結時間，卻已無法改變戰果。

(中時 )