北市林森北路錢櫃大火釀死傷悲劇，外界將矛頭指向施工單位疏失，北市勞檢處長江明志表示，大火已造成2名施工人員1死1傷，但現在起火原因都不確定，錢櫃也沒清楚掌握是哪些包商工班以及勞檢狀況，需等檢警調閱出勤紀錄才能判斷，不過勞檢處27日上班日也會調查。

江明志表示，碰到重大火災事故，第一時間是尊重現場消防單位的鑑識結果，至於工人的勞檢部分，一般都有安排時間去工地檢查，但勞檢處聯絡錢櫃，錢櫃目前可能還在忙著做緊急處置，無法很清楚掌握是哪些包商工班在施工以及勞檢狀況，現在已確定2名施工人員1死、1送往林口長庚醫院。

另外，新北市17歲陳姓女高職生為貼補家用，到林森錢櫃打工當服務生，不料卻遇上火災，所幸最後安然無恙，針對《勞基法》上有無疑慮，北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，根據《勞基法》46條，原則上16歲以上、未滿18歲就業打工，有法定代理人同意是可以的，但相關細節可能需要調查釐清後才能判斷。

不過，江明志則說，未滿15歲、國中沒畢業才違法，《勞基法》規定16歲以下才是童工，國中畢業、15至16歲需監護人同意，16至18歲者不需要法定代理人同意，像女性16歲在《民法》上就能結婚；至於錢櫃員工在勞檢部分有無疏失，尚待錢櫃提供出勤紀錄給檢察官調查。

(中時 )