台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午10時57分發生火警，現場濃煙四竄，目前已造成5人不幸死亡，2人命危、7人意識不清。而當時正在KTV中歡唱的黃姓男子驚險從火場中逃出，餘悸猶存，並驚恐表示「以為自己要死在裡面了」！

（圖／鄭清元攝）

根據《ETtoday》報導，火警發生當時，30多歲的黃姓男子正和14名友人在錢櫃712包廂內唱歌，卻突然聞到煙味，於是到包廂外查看，卻發現門外空無一人，也沒有服務生來告知他們發生火警，隔了一段時間，煙霧逐漸變大，他們越發覺得不對勁，趕緊出了包廂，途中經過707包廂，看見有緩降機標示，案進入包廂內試圖逃生。

（圖／鄭清元攝）

沒想到該包廂的緩降機是鎖住的，完全不能使用，且煙霧也越來越大還不斷竄進包廂，黃男只能和友人先進到廁所內並將全身潑濕，一群人擠在廁所內等待救援，所幸沒多久就聽見消防人員的呼喊聲而獲救。

事後黃男在遊戲群組內表示自己當時就在火警現場，並驚恐透露「以為自己要死在裡面了QQ」，所幸黃男僅受有吸入性嗆傷，目前暫時無法說話。

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(中時電子報)