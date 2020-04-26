針對企業受疫情影響訂單減少、回款不暢、現金流吃緊的嚴峻形勢，大陸浙江義烏推出《關於幫扶企業渡過難關的六條意見》，啟動「保企方舟」專項行動，幫助企業穩就業，降成本，政銀企攜手共渡難關。

據中新網報導，目前義烏首批100家企業已經聯審納入「保企方舟」，預計可實現帶薪培訓3.8萬人，可提供穩崗貸支援近20億元（人民幣，下同），實現2個月零利息降成本8700萬元，緩息6個月增加流動性3.6億元，而第二批企業正在加速安排過程。

(旺報 )