義烏啟動「保企方舟」行動 多措施幫扶企業渡難關 19:582020/04/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸浙江義烏推出「保企方舟」專項行動。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對企業受疫情影響訂單減少、回款不暢、現金流吃緊的嚴峻形勢，大陸浙江義烏推出《關於幫扶企業渡過難關的六條意見》，啟動「保企方舟」專項行動，幫助企業穩就業，降成本，政銀企攜手共渡難關。 據中新網報導，目前義烏首批100家企業已經聯審納入「保企方舟」，預計可實現帶薪培訓3.8萬人，可提供穩崗貸支援近20億元（人民幣，下同），實現2個月零利息降成本8700萬元，緩息6個月增加流動性3.6億元，而第二批企業正在加速安排過程。 (旺報 ) #企業 #義烏 #方舟 #成本 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 牙買加閃電波特自曝 北京奧運期間每天吃100個雞塊 14:492020/04/22 體育 移轉訂價查核 將 增列無形資產 04:092020/04/23 金融．稅務 幫房務員找事做 亞都麗緻這招要給他「讚」 18:132020/04/23 生活 成本貴森森 三星MicroLED電視延3年 04:092020/04/24 產業．科技 PwC推遠距診斷工具 助企業抗疫 04:092020/04/24 產業特刊 7中小企業擴廠 投23億元投資台灣 18:312020/04/24 財經 Fed每月揭露 企業貸款金額 04:092020/04/25 全球財經 鞋類、皮革業者消費爭議對策 5月登場 04:092020/04/26 企業經營 表團玩直播 口袋要夠深 01:092020/04/26 娛樂新聞 女嬰染疫「病毒量是媽媽的100倍」醫曝最該注意這件事 13:062020/04/26 生活 兩岸熱門新聞 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 紅二代PO「2根蠟燭」紀念金正恩 透露北韓領導人過世消息邏輯 - 時政 華為上架自主地圖應用Here WeGo - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。