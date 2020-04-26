朱學恒。（圖／截取自朱學恒臉書）

台北市中山區林森北路錢櫃KTV於今（26日）上午10時57分驚傳火災，台北市消防大隊表示，整棟大樓消防設備被關掉。宅神朱學恒在臉書驚訝表示，這種刻意為之的疏失也未免太大了吧！

台北市中山區林森北路錢櫃KTV於今（26日）上午10時57分驚傳火災，錢櫃所在的14樓建築物中的5樓起火。截至傍晚18：00止，疏散200名(135男65女)，救出156名，共54人送醫，5名宣告死亡。

台北市消防大隊表示，整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。電梯施工計畫1月份有提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是不允許的。安全門可以打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的。另外，電梯施工處，與起火點相距不遠，但詳細情況仍待火場鑑識。

宅神朱學恒在臉書驚訝表示，這種刻意為之的疏失也未免太大了吧！如果沒有關閉，搞不好都還有活命的機會！

(中時電子報)