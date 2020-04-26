台北市林森北路錢櫃KTV發生大火，目前已5死2命危。易經命理老師高煜霖分析說，竟指台北市長柯文哲看來無心市政的樣子，加上屢傳出「逆時中」言論，他的政治存摺恐帕快被提領一空，甚或可能引發一場北市政治海嘯。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」表示，火災事件在台北市部分得到「澤火革」卦。顯示出當家者近期的作風，有被詬病之處，加上「疫情防疫」不同調、「封城兵推」準備進行等，一些「逆時中」言論，恐引發市民不滿情緒，要柯文哲負責之象。

高煜霖建議柯P，應該避免磐石艦模式發生，要快刀斬亂麻，該負責的就負責，案情一次說清楚，千萬不要「擠牙膏」式的處理方式。否則，連民眾黨未來發展都會受影響。

高煜霖還指出，隱喻全台的卦象「水火既濟」卦，卦意「定，安定之相」，則顯示磐石艦染疫事件，應該可以平安度過恐慌，疫情不會擴大。他強調，這是用古智慧方式來作分析，參考即可；火災和疫情現況，還是要依負責的指揮中心發表的結論為主。

(中時電子報)