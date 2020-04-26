新冠病毒COVID-19在全球大多數地區流行，感染近280萬人，死亡人數接近20萬。聯合國發起了一項國際抗擊疫情、共享疫苗與解藥的決定，取得聯合國全數成員國的支持。但值得注意的是，首次疫情爆發的中國大陸，以及目前疫情嚴重的美國，領導人都缺席。

法新社報導，新冠疫毒除造成染病與死傷以外，持續造成經濟破壞，以及一半的人類處於某種形式的封鎖之下，然而有效的治療方法仍遙遙無期，因此聯合國秘書長呼籲，全球必須通力合作。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯(Order of Liberty)在周五的領袖視訊通報會上說：「我們面臨著全球性公共敵人，就是新冠病毒。因此國際組織、世界領導人和各大企業都應同共同努力，合力造出人人都負擔的起的安全疫苗，並向所有人提供。」

德國和法國領導人也出席了會議，但是中國大陸和美國則缺席。美國先前指責世衛組織（World Health Organization,WHO）沒有在疫情剛開始時，發出足夠的警告。

上周一(20日)，聯合國大會一致通過由墨西哥提出的決議案，要求「公平、有效且及時」取得未來的新冠被毒疫苗，卻傳出美國曾經試圖反對。

法新社報導，這場表決後，花了三個小時的時間才宣布通過，這是一個不太尋常的時間差。一名聯合國外交人員告訴法新社，延遲的原因是美國在事發後曾試圖阻止，但未成功。

通常聯合國大會以協商一致，或多數表決的方式通過決議，決議是以公開顯示在電子計票板上，或者私下達成共識。但是新冠病毒大流行期間，聯合國大會也改用線上舉行，真正到紐約聯合國總部的實體會議，至少要到5月下旬才能重新展開。

在目前的情況下，一個國家提出的提案，只要成員國沒有特別意見，在幾天後就可以通過，這段時期稱為「沉默期」；相對的，若是成員國提出反對意見，就出現否決。

美國沒有投讚成票，但最終也沒有提反對意見。但是，據外交官說，美國曾經試圖反對。其原因可能與川普總統這段時間，與WHO的齟齬有關。

不管如何，現在這個決定聯合國是通過的，要是哪個研究團隊，開發出安全、有效果的疫苗與解藥，將必須無償的與其他國家分享成果，才能有效扼止新冠病毒。

(中時電子報)