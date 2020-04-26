苗栗縣議員陳品安24日深夜會同警方及環保局稽查員，進入製磚廠尋找臭味來源。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員陳品安24日徹夜尋找臭味來源，發現通霄1間製磚廠疑似為空汙來源。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員陳品安24日徹夜尋找臭味來源，發現通霄1間製磚廠疑似為空汙來源。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄、苑裡地區，近日頻遭鎮民反映空氣瀰漫刺鼻惡臭，縣議員陳品安接獲陳情，24日會同環保局稽查員及警方徹夜巡查，終於在通霄五北里1間製磚廠發現疑似汙染源，26日上午又在梅南里查獲1處露天燃燒地點，環保局表示，27日將再次進廠稽查確認異味來源，另針對露天燃燒地發文請地主善盡管理責任。

通苑地區近日空汙嚴重，許多鎮民在家就能聞到陣陣刺鼻惡臭，形容臭味就像在吸世界之毒「戴奧辛」，臭到難以入眠頻頻驚醒，時間持續至少3天，尤其是夜晚特別嚴重，在地議員及環保局陳情電話接不完，經過熱心民眾提供資訊，24日在五北里1間製磚廠發現疑似汙染源，縣議員陳品安進一步調查更發現該工廠早已是環保違規的累犯。

陳品安指出，該製磚廠從2010年起，有多次環保違規被裁罰的記錄，24日晚間會同警方及環保稽查員進廠檢查，發現該工廠煙囪疑似排放刺鼻異味，環保局立即要求業者停工，並與業者協調這兩天暫不進新料，只維持鍋爐保溫，以利後續查證汙染源。

不過業者停工後，通苑地區的異味還是沒有緩解，陳品安與稽查員26日上午依據空汙衛星感測器資料及民眾蒐證，又在梅南里發現1處露天燃燒地點，該處遭人挖洞燃燒塑料及木頭，且一旁石頭焦黑，環保局懷疑可能不僅燃燒1次，但附近沒有監視器，追緝行為人困難，盼熱心民眾協助巡查揪凶。

環保局祕書蔡政勳表示，25日上午環保局曾派員稽查製磚廠，未發現油汙染土壤，只有做磚原料的淨水汙泥，已協調周一上午再度派員了解進料及操作情形，確認汙染來源，另外針對露天燃燒地點將發文給地主要求善盡管理責任，後續針對燃燒熱點持續監測。他表示，近日通苑地區風速小，汙染不易擴散，也可能是造成臭味累積的原因。

(中時 )