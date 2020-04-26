中國央企三峽集團近日公布，該集團旗下、全球水力發電裝機容量排名第一的公司「長江電力」已按照協議約定，完成收購秘魯第一大電力公司Luz del Sur S.A.A.（簡稱LDS）配電公司83.6％的股權交割。該收購案的交易價格為35.9億美元，為近年來中國企業最大的海外電力收購項目。

界面新聞報導，上述收購案是中資企業首次進入秘魯大型公用事業領域，長江電力也得以首次進入海外配電市場。同時，受到新冠肺炎疫情在全球擴散影響，此次股權交割採用多地視訊遠端方式完成。

2019年9月，長江電力發布公告稱，將透過中國長電國際（香港）有限公司，以現金方式收購Sempra Energy持有的SAB公司100％股權以及POC公司約50％股權。

其中，POC公司剩餘約50％的股權由SAB公司持有。SAB公司和POC公司擁有的核心資產為LDS公司83.64％的股權。LDS成立於1996年8月，為利馬證券交易所上市公司。該公司主要在秘魯首都利馬地區展開配售電業務，約占秘魯全國電力市占率29％，是秘魯具有重要影響力的公用事業公司。

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