周揚青和羅志祥（小豬）9年情逝，女方抖出羅志祥劈腿約砲渣男行為，甚至直接點名他旗下女星愷樂，讓羅志祥、愷樂接連發文道歉，而兩人之所以如此配合，據傳是周揚青手上握有能毀掉他們的證據。

據《鏡週刊》報導，羅志祥曾找周揚青談和，為了平息對方怒火，不讓她爆更多料，羅志祥還提出會和愷樂公開道歉，據悉，周揚青手上握有的致命關鍵，就是羅志祥與愷樂的親密對話，才讓2人不得不低頭道歉。

至於愷樂的近況，據悉，她這幾天都躲在家裡哭，為了替演藝事業止血，才終於在25日發聲向周揚青道歉。

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羅志祥道歉、愷樂認錯後...周揚青首發聲 藏符號有玄機
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羅志祥淫亂私生活遭踢爆 傳羅媽氣周揚青「想毀掉他」

(中時電子報)

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