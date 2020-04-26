美國柏克萊加州大學近日公告，校內有9職員當選美國人文與科學學院（American Academy of Arts and Sciences）院士，其中包含來自台灣的旅美學者馬中珮，她在該校教授天文物理學17年，並以研究黑洞研究聞名國際，成為唯一入選的亞裔學者。

馬中珮1966年在台灣出生，在加州柏克萊大學教授天文物理學，並擔任台灣中研院天文所兼任研究員。高三時，申請進入麻省理工學院，隨後便一路攻讀到博士，歷任加州理工學院博士後研究、賓州大學天文及物理學系助理教授、柏克萊加州大學天文研究員。父母也是知名人物，父親是資深新聞學者馬驥伸、前《中華日報》社長黃肇珩。

馬中珮是宇宙學家和天體物理學家，專長研究暗物質與暗能量、宇宙微波背景、重力透鏡、銀河形成以及超大質量黑洞。

至於美國人文與科學院則是於1780年成立，是美國最早的學術團體和獨立政策研究中心之一，領域包含科學研究、工程、技術政策、全球安全和國際事務、人文、藝術和教育等領域，獲選院士者被肯定為美國社會福利機構和公共利益做出貢獻。

美國人文與科學院著名院士包括班傑明‧富蘭克林（Benjamin Franklin）、查爾斯‧達爾文（Charles Darwin）等人，胡適、吳經熊、李遠哲等華人也曾為院士。該研究院網羅科學、人文、商業、政治、藝術等領域最具影響力人物，並針對社會需要進行研究。

(旺報 )