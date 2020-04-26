錢櫃林森店發生大火，錢櫃稍早發佈重訊，表示林森店將停業，待現場調查估算財產損失，該門市第一季營業額約佔合併營收8.8％，目前火勢已經撲滅，由於相關起火原因尚待調查，目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者，負起應負之責任。

錢櫃指出，該門市有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，因此尚無法確認保險理賠金額。據了解，是由富邦產承保，對於傷亡者都有承保，每一事故的傷亡合計最高可理賠6000萬元。

林森北路是錢櫃的起家厝，全盛時期原本有三間門市，先關了林森二店，2006年林森三店接手V-Mix經營，遷址到現在的林森店，林森一店則裝潢為Party旗艦店，2009年Party旗艦店也結束營業，目前在林森北路上就剩林森店一家獨撐。

同業指出，錢櫃全台有16家門市，林森店營收比重將近1成，主要原因是林森店客源多是上班族及酒客，也是24小時營業門市。如果林森店停止營業，對錢櫃營收及獲利能力將是一大重擊，加上近期酒店停止營業，林森北路恐「一片黑漆漆」了。

(中時 )