美國總統川普上周四（23日）在白宮疫情記者會上提出，民眾可注射消毒水殺死新冠病毒，引起外界嘩然。白宮則擔心川普在記者會上秀過頭，言多必失，有意讓他退出，但川普本人等不及幕僚勸退，25日透過他最愛的推特，直接宣告疫情簡報玩完了，怒斥「不入流媒體」只問充滿敵意的問題，何必浪費時間和精力呢。歷經2個多月約50場的簡報後，川普罷演，不知疫情簡報日後是停擺，抑或只是缺了「最佳男主角」。

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

川普推文說：「不入流媒體（Lamestream Media）只問充滿敵意的問題，又拒絕正確報導實情或事實，那開白宮新聞記者會又有什麼意義呢？他們得到破紀錄收視率，美國民眾卻只接收到假新聞。根本不值得花時間和精力。」

川普23日在記者會上發表奇異言論，建議試試人體照射強力光線或注射家庭用消毒劑殺死新冠病毒的可能性，讓台下防疫小組醫療專家聽了變臉，美國醫療界也大力撻伐。川普事後解釋，他只是在「諷刺」當前流傳的各種抗疫謠言，並非真心這麼想。他又指，他從來沒有說過新冠肺炎疫情是騙局，認為毫無作為的民主黨及他們的媒體拍擋所說的話才是騙局。

但他24日已將簡報限縮至僅剩22分鐘，也不接受記者提問。25日則是直接缺席簡報會，推文表示不玩了。歷經了2個多月開了50場簡報後，川普的白宮疫情秀就這麼劃下句點。

儘管川普表示他只是諷刺各種抗疫謠言，但伊利諾伊州衞生部門表示，近兩日的確接到很多有關民眾誤服消毒劑的諮詢電話。有人用洗衣劑沖洗鼻腔，有人甚至用漂白水混合漱口水來漱口。衞生部門警告，注射、口服和吸食家用清潔劑很危險，可能會致命。

(中時 )