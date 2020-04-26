台北市長柯文哲緊急結束南部行程趕回台北，抵達錢櫃現場並視察災情，接著他忙趕往馬偕醫院探視傷者，探視約5五分鐘便離開急診處。（張薷攝）

台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，目前已造成5人死亡，2人失去生命跡象、7人陷入昏迷重大死傷。台北市長柯文哲當時正在屏東枋寮鄉進行農漁產業交流，第一時間是中午時由副市長黃珊珊趕抵現場，而柯得知消息後立刻北返，在下午三點多抵達現場。不過卻有多名網友發現柯文哲在屏東枋寮，忍不住酸：「柯市長連2天南部超前部署？」

錢櫃大火釀重大死傷，台北市長柯文哲案發時因人在屏東縣枋寮鄉拜訪鄉長陳亞麟，花了5小時，26日下午3時許才到場，遭到藍綠議員及部分網友批評。柯文哲表示，他25日有去高雄開國政訓練班，26日早上因枋寮鄉長有事找他拜託，所以人在枋寮，但一聽到消息就回來，他早上雖不在台北，但北市這麼大的組織，第一、二線等後面的人力都有。

不過，由於北勢寮保安宮大道公廟臉書po出柯文哲到訪的照片，柯文哲解釋前，已有大批網友已到在底下留言：「謝謝台北市長勤跑選舉行程」、「北市錢櫃KTV大火7命危！柯市長連2天南部超前佈署」、「阿貝啊」、「時間點怎麼會這麼巧」、「市長市長，你家失火了耶？」、「明明市長是黃珊珊」、「叫珊珊不要跑」。

網友已到在底下留言：「謝謝台北市長勤跑選舉行程」、「北市錢櫃KTV大火7命危！柯市長連2天南部超前佈署」。(圖/摘自北勢寮保安宮 大道公廟FB)

枋寮鄉公所聲明稿中提到，有關柯文哲市長本週末於枋寮行程，是因上週本鄉陳亞麟鄉長至臺北市府拜會柯文哲市長，就地方農漁產產銷、文化發展及地方創生等城鄉議題進行討論，並邀請柯市長赴屏東枋寮參訪、交流，希藉台北市治理經驗可以提供給枋寮未來發展之新思維。另關於北市KTV火災發生時，全程陪同的陳亞麟鄉長說：「柯文哲市長第一時間掌握訊息，並從南部立刻趕返，除要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊副市長到場掌握狀況，市長本人預計下午3時40分抵達現場。」

(中時電子報)