台北林森北路錢櫃KTV一把大火燒出5條人命，更嚴重的是密閉式消費空間的消防問題，台南市長黃偉哲26日下午帶著台南市消防局、警察局與經發局等單位，突擊稽查台南市中西區錢櫃KTV，業者在警鈴、消防設施運作都正常，但因消防栓前堆放雜物，仍開出1張勸導單。

台北市錢櫃KTV火警造成200人受困並至少5人命喪火窟，這把火燒出視聽歌唱業最令人擔心的消防問題，黃偉哲26日傍晚率隊突擊KTV業者，除了檢查新冠肺炎疫情期間是否落實實名制外，更針對消防設施展開逐項稽查。

稽查人員檢視，錢櫃台南店落實每家包廂都採實名制，內部的警鈴與消防與逃生設施都正常運作，但發現消防栓前方有堆積雜物，當場開出一張勸導單，要求業者改善。

台南市共有5家KTV（不含卡拉OK店），黃偉哲指示相關單位重新檢視所有KTV業者的消防、逃生設施，並要求消防局、經發局等單位，未來針對台南市施工中的視聽歌唱業，必須優先稽查，避免業者因為內部施工，出現消防漏洞。

(中時 )